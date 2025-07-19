YKS üniversite tercih tarihleri 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, üniversite tercih dönemine çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday TYT ve AYT sınavlarından aldıkları sonuçlara göre sözel ve sayısal puanlarını hesaplamaya başarken bir yandan da başarı sıralamalarını öğrenmeye başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklaması sonrasında ise YKS tercih döneminin başlayacağı tarihler belli oldu. Tercih sürecinde adaylar, ilgi alanları ve yeteneklerine göre araştırma yaparak YKS tercihlerini tamamlayacak. Peki, 2025 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından duyurulan tercih takvimine çevrildi. Adaylar, TYT, AYT sınav sonuçlarına göre sözel ve sayısal puanlarından tercih yapacakları tarihleri öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Üniversite yerleştirme sürecinin en kritik aşaması olan tercih dönemiyle ilgili ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu merakla bekleniyor. ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS tercih sürecine dair ayrıntılar...