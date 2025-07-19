YKS üniversite tercih tarihleri 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu

TERCİH YAPARKEN PUANA MI, SIRALAMAYA MI BAKILIR?

Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.