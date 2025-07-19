YKS üniversite tercih tarihleri 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, üniversite tercih dönemine çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday TYT ve AYT sınavlarından aldıkları sonuçlara göre sözel ve sayısal puanlarını hesaplamaya başarken bir yandan da başarı sıralamalarını öğrenmeye başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklaması sonrasında ise YKS tercih döneminin başlayacağı tarihler belli oldu. Tercih sürecinde adaylar, ilgi alanları ve yeteneklerine göre araştırma yaparak YKS tercihlerini tamamlayacak. Peki, 2025 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS üniversite tercih tarihleri 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından duyurulan tercih takvimine çevrildi. Adaylar, TYT, AYT sınav sonuçlarına göre sözel ve sayısal puanlarından tercih yapacakları tarihleri öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Üniversite yerleştirme sürecinin en kritik aşaması olan tercih dönemiyle ilgili ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu  merakla bekleniyor. ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS tercih sürecine dair ayrıntılar...

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YKS üniversite tercih tarihleri 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu - 2

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan 2,5 milyon aday puanlarını sorgulamaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarına göre, ilgi alanları ve kendilerine uygun bölümlerin bulunduğu üniversitelere tercih yapacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS üniversite tercih tarihleri 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu - 3

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.

YKS üniversite tercih tarihleri 2025: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu - 4

TERCİH YAPARKEN PUANA MI, SIRALAMAYA MI BAKILIR?

Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.

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