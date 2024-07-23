YKS (üniversite) tercihleri 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 YKS tercihleri için geri sayım başladı. 17 Temmuz tarihinde açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Güzel bir üniversitede okumak için TYT ve AYT sınav puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?