YKS (üniversite) tercihleri 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin başlayacağı tarih, 8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündemde yer almaya başladı. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 YKS tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 YKS tercihleri için geri sayım başladı. 17 Temmuz tarihinde açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Güzel bir üniversitede okumak için TYT ve AYT sınav puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?