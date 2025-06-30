YKS (üniversitesi sınavı) sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Üniversite adayları, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini hazırlayarak ÖSYM sistemine girecek. Tercih tarihleri ise sonuçların ardından ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?