YKS ve LGS'de yeni dönem 2028'de başlayacak. Soru tipleri değişiyor
15.12.2025 11:36
AA
YKS ve LGS kapsamındaki merkezi sınavda yeni dönem 2028 yılında başlayacak. Bu tarihten itibaren, adaylara her iki sınavda da beceri temelli sorular sorulacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda adaylara yöneltilen sorular değişiyor.
Yeni dönem 2028 yılı itibariyla başlayacak.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bu tarihten itibaren adaylara beceri temelli sorular sorulacağını açıkladı.
KURUMLAR YAKIN TAKİPTE
Yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren başlatıldığını anımsatan Yelkenci, bu programların okullarda uygulanmasıyla eş zamanlı olarak izleme çalışmalarının da başlatıldığını belirtti.
Birçok ilde yapılan izleme çalışmalarından gelen verilerden istifade ederek, programın var olan dinamik ve esnek yapısında düzeltmeler yapıldığını aktaran Yelkenci, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün birlikte izleme çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.
2028'DEN İTİBAREN SORU TİPLERİ DEĞİŞECEK
Yeni müfredatla başlayan öğrencilerin ilk kez 2028'de YKS ve LGS'ye gireceğine işaret eden Yelkenci, şunları kaydetti:
"- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bağlam üzerinden becerileri ölçtüğümüz soru tipleri zaten bu müfredattaki becerileri ölçmek üzere yaptığımız bir çalışma. Hem LGS'de hem de YKS'de bu soru modeli üzerinden sınavlar yapılacak.
- Dolayısıyla 2028-YKS ve LGS dedik, çünkü yeni modeldeki çocuklarımız o zaman mezun olacak ve sınava girecekler. Dolayısıyla bu soru tipleriyle karşılaşacaklar. Burada da hiç endişe etmesinler. Bununla ilgili örnek soruları OGM Materyal, EBA ve MEBİ'de paylaşacağız. Örnek sınavları orada yapacağız ve buna zaten öğrencilerimizi hazırlamış olacağız.
- Burada bir kafa karışıklığı olmasın. Bu, sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği değil. Yani kazanımları ve bilgiyi ölçen sınav sorularından, bilginin kullanılmasını sağlayan doğru soru modellemesiyle becerileri ölçen soru tiplerine geçmiş olacağız. Sınav modeli, yapısı, geçiş sistemiyle ilgili şu anda bir değişiklik söz konusu değil."
ÖĞRENCİLERİN DE GÖRÜŞLERİ ALINDI
Yürütülen çalışmalardan gelen sonuçların genel olarak etkinlik ders süreleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları konularında yoğunlaştığının altını çizen Yelkenci, yeni müfredatla ilgili düzenlenen öğrenci çalıştaylarında da öğrencilerin bazı noktalarda görüşlerini aldıklarını ifade etti.
Müfredatla birlikte ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ilgili karşılaşılan zorluklara değinen Yelkenci, öğretmenlerin bu konudaki ihtiyaçlarına yönelik tedbirleri aldıklarını vurguladı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl kademelerin ilk sınıflarının yanı sıra ilkokul 2, ortaokul 6 ve lise 10'uncu sınıflarda da uygulanmaya devam ettiğini hatırlatan Yelkenci, izleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
"SORU MODELLEMESİ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRİYORUZ"
Yelkenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının MEB'in doğal bir paydaşı olduğuna işaret etti.
ÖSYM ile düzenli olarak görüştüklerini aktaran Yelkenci, şöyle konuştu:
"- Bu program, beceri temelli bir yaklaşım olduğu için ölçme-değerlendirme konularını doğal olarak burada yeniden ele almak gerektiği şüphesiz. Bu noktada geçtiğimiz yıl başlayan temaslarımız sonucunda hazırlıklar devam etti.
- Ekim ve kasım ayı içinde hazırlık çalıştayları yapıldı ve ÖSYM'yle birlikte yaptığımız bu çalıştaylar sonucunda bir soru modellemesi yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Bu soru modellemesi çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu bir süreç, bu süreçte ulaşılan sonuçlar kamuoyuyla yeri geldiğinde paylaşılacak.
- Şimdiye kadar nasıl ki ÖSYM, YKS kapsamında düzenlenen sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatından soru soruyorsa, soru yazma ekibi içinde de Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenler varsa bundan sonra da öyle olacak.
- Sadece burada çoktan seçmeli sınavlarda bu işin nasıl yapılacağı konuşulacak. Burada soru modellemesi beceri temelli ve bağlam temelli olarak yapılandırıldıktan sonra ona göre hareket edilmiş olacak."
Yelkenci, uluslararası izleme araştırmaları olan PISA ve TIMSS'in de beceri temelli ve bağlam üzerinden sorulardan oluşan sınavlar olduğuna dikkati çekti.