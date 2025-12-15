YKS ve LGS'de yeni dönem 2028'de başlayacak. Soru tipleri değişiyor

Yeni müfredatla başlayan öğrencilerin ilk kez 2028'de YKS ve LGS'ye gireceğine işaret eden Yelkenci, şunları kaydetti:

"- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bağlam üzerinden becerileri ölçtüğümüz soru tipleri zaten bu müfredattaki becerileri ölçmek üzere yaptığımız bir çalışma. Hem LGS'de hem de YKS'de bu soru modeli üzerinden sınavlar yapılacak.

- Dolayısıyla 2028-YKS ve LGS dedik, çünkü yeni modeldeki çocuklarımız o zaman mezun olacak ve sınava girecekler. Dolayısıyla bu soru tipleriyle karşılaşacaklar. Burada da hiç endişe etmesinler. Bununla ilgili örnek soruları OGM Materyal, EBA ve MEBİ'de paylaşacağız. Örnek sınavları orada yapacağız ve buna zaten öğrencilerimizi hazırlamış olacağız.

- Burada bir kafa karışıklığı olmasın. Bu, sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği değil. Yani kazanımları ve bilgiyi ölçen sınav sorularından, bilginin kullanılmasını sağlayan doğru soru modellemesiyle becerileri ölçen soru tiplerine geçmiş olacağız. Sınav modeli, yapısı, geçiş sistemiyle ilgili şu anda bir değişiklik söz konusu değil."