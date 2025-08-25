YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu, puan düşer mi?

YKS YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS’de tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar ikinci bir tercih yapamayacak. Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleşen ya da kayıt hakkı kazanaN adaylar, kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da ek yerleştirme döneminde yeniden tercih yapma hakkına sahip değildir. Üniversite kazanan adayların kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Ön lisans veya lisans bölümünü kazanan ancak kayıt yaptırmayan adayların OBP puanı düşüyor.