YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu, puan düşer mi?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istemediği bölüm ve üniversiteye yerleşen adaylar ek tercihlere odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda ek tercihler yapılacak. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar, tercih edilmeyen bölümlere ilişkin ÖSYM tarafından kılavuz yayınlanacak ve tercih döneminde bu bölümlere yerleştirmeler yapabilecek. Peki YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

ÖSYM tarafından henüz YKS ek tercih takvimi yayımlanmadı. 1-5 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt ve şahsen kayıt işlemleri tamamlanacak. Açıklanan istatistiklere göre merkezi yerleştirmeler sonucunda kontenjanların yüzde 99’a yakını doldu. Yerleştirme sonuçlarında istediği üniversiteyi ya da bölümü kazanamayanlar ek tercih sürecini araştırmaya başladı. Devlet üniversitelerinde tıp, hukuk gibi bölümler yoğun ilgi gördü. Peki YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? İşte, detaylar…

YKS YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS’de tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar ikinci bir tercih yapamayacak. Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleşen ya da kayıt hakkı kazanaN adaylar, kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da ek yerleştirme döneminde yeniden tercih yapma hakkına sahip değildir.  Üniversite kazanan adayların kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmuyor.  Ön lisans veya lisans bölümünü kazanan ancak kayıt yaptırmayan adayların OBP puanı düşüyor.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ BEKLENİYOR

Üniversite kayıt maratonu 1-5 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından YKS ek tercih işlemleri için ayrıca takvim duyurulacak. Tercihler, T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılacak. Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek ve yalnızca yerleştirme puanı hesaplanmış olanlar tercih sürecine katılabilecek. 

