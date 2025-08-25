YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversiteye yerleşince kayıt yaptırmak zorunlu mu, puan düşer mi?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istemediği bölüm ve üniversiteye yerleşen adaylar ek tercihlere odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda ek tercihler yapılacak. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar, tercih edilmeyen bölümlere ilişkin ÖSYM tarafından kılavuz yayınlanacak ve tercih döneminde bu bölümlere yerleştirmeler yapabilecek. Peki YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi?
ÖSYM tarafından henüz YKS ek tercih takvimi yayımlanmadı. 1-5 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt ve şahsen kayıt işlemleri tamamlanacak. Açıklanan istatistiklere göre merkezi yerleştirmeler sonucunda kontenjanların yüzde 99’a yakını doldu. Yerleştirme sonuçlarında istediği üniversiteyi ya da bölümü kazanamayanlar ek tercih sürecini araştırmaya başladı. Devlet üniversitelerinde tıp, hukuk gibi bölümler yoğun ilgi gördü. Peki YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? İşte, detaylar…