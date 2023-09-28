YKS'de 3. tercih olacak mı? Üniversite ek yerleştirmelerinde son durum
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Lisans ve ön lisans olmak üzere devlet üniversitelerinde yer alan 77 bin 680 kontenjandan 51 bin 799'una adaylar yerleştirilirken 25 bin 881 kontenjan boş kaldı. Peki, YKS'de 3. tercih olacak mı?
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile açıkta kalan adaylar bir kez daha ek yerleştirme süreci olup olmayacağını merak ediyor. Üniversiteli adayları, ÖSYM'nin 3'üncü tercih sürecine dair son açıklamalara odaklandı. İşte, üniversite ek yerleştirmelerinde son durum...