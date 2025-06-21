YKS'de baraj var mı? TYT, AYT, YDT için baraj puanı gerekiyor mu?
Üniversite hayalleri kuran milyonlarca aday, 22 Haziran'da tamamlanacak YKS oturumları devam ederken, önceki yıllarda uygulanan baraj puanı konusunda yoğun araştırma yapıyor. Özellikle TYT, AYT ve YDT'de "baraj kaldırılsın mı?" sorusu sıkça gündeme geliyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022 yılında alınan kararla, üniversiteye giriş sisteminde köklü bir değişikliğe gidildi. Bu düzenleme kapsamında, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) oturumlarında daha önce uygulanan baraj puanı tamamen kaldırıldı.