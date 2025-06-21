YKS'de baraj var mı? TYT, AYT, YDT için baraj puanı gerekiyor mu?

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.