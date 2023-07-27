YKS'de tercihler başlıyor: 10 soruda YKS tercihleri
YKS tercihleri bugün başlıyor. Adaylar, 8 Ağustos tarihine kadar tercihlerini yapabilecek. ÖSYM bugün tercih kılavuzunu yayımlayacak. İşte 10 soruda YKS tercihlerinde merak edilenler...
3 buçuk milyondan fazla aday 17-18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.
Sınav sonuçlar 20 Temmuz'da açıklandı.
Adaylar 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapabilecek.
ÖSYM bugün tercih kılavuzunu yayımlayacak.