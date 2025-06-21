YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Üniversiteye girişin en önemli adımı olan bu sınav maratonunda, ÖSYM’nin belirlediği sınav kuralları adaylar için büyük önem taşıyor. Sınav günü sınav merkezine zamanında ulaşmak kadar, sınavın ilk kaç dakikasında salondan çıkılamayacağı ve en erken çıkış saatinin ne zaman olduğu da merak edilen kritik başlıklar arasında yer alıyor. Peki, YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz? - 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 21 Haziran itibariyle başlayacak. Sınav öncesinde birçok soru gündeme geldi. Süreçte sorun yaşamak istemeyen üniversite adayları, ilan edilen kuralları inceliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında geçerli olan bu kurallar, hem sınav güvenliğini sağlamak hem de sınavın geçerli sayılabilmesi açısından zorunlu tutuluyor. Özellikle "YKS'den erken çıkanların sınavı iptal olur mu?" ya da “Sınavın ortasında çıkmak serbest mi?” gibi sorular, adaylar ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte oturumlara göre detaylar...

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YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz? - 2

YKS'DE EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi, saat 10:15’te başlayacak, 13:00’te sona erecek.

TYT oturumunda adayların sınavın ilk 120 dakikası (yani 2 saati) tamamlanmadan salondan çıkmalarına izin verilmez. Ayrıca, sınavın son 15 dakikası olan 12.45 ile 13.00 arasında da hiçbir aday salonu terk edemez. Bu kurallar doğrultusunda, sınavı erken tamamlayan adaylar en erken saat 12.15’te, en geç ise 12.45’te sınav salonundan çıkabilir. Bu saatler dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılabilir.

YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz? - 3

Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak, 13:15’te sona erecek. AYT’de sınavın ilk 135 dakikası (2 saat 15 dakika) tamamlanmadan ve son 15 dakikası (13:00-13:15) içinde salonu terk etmek yasaktır. Erken bitiren adaylar, en erken saat 12:30’da, en geç 13:00’te sınav salonundan çıkabilir.

Yabancı Dil Testi (YDT):

YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 22 Haziran 2025 Pazar, saat 15:45’te başlayacak, 17:45’te sona erecek. YDT oturumunda adayların sınav salonundan çıkışlarına belirli süre sınırlamaları uygulanır. Sınavın ilk 90 dakikalık bölümü sona ermeden ve son 15 dakikalık zaman dilimi içerisinde salon terk edilemez. Bu nedenle sınavı erken tamamlayan adaylar için çıkış aralığı saat 17.15 ile 17.30 arasındadır. Bu zaman dilimi dışında yapılan çıkışlar geçersizlik riski taşıyabilir ve ÖSYM kurallarına aykırı kabul edilir.

YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz? - 4

ÖSYM'NİN KONUYA DAİR AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır." denildi.

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