YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Üniversiteye girişin en önemli adımı olan bu sınav maratonunda, ÖSYM’nin belirlediği sınav kuralları adaylar için büyük önem taşıyor. Sınav günü sınav merkezine zamanında ulaşmak kadar, sınavın ilk kaç dakikasında salondan çıkılamayacağı ve en erken çıkış saatinin ne zaman olduğu da merak edilen kritik başlıklar arasında yer alıyor. Peki, YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? 2025 TYT, AYT ve YDT'de ilk kaç dakika çıkılmaz?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 21 Haziran itibariyle başlayacak. Sınav öncesinde birçok soru gündeme geldi. Süreçte sorun yaşamak istemeyen üniversite adayları, ilan edilen kuralları inceliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında geçerli olan bu kurallar, hem sınav güvenliğini sağlamak hem de sınavın geçerli sayılabilmesi açısından zorunlu tutuluyor. Özellikle "YKS'den erken çıkanların sınavı iptal olur mu?" ya da “Sınavın ortasında çıkmak serbest mi?” gibi sorular, adaylar ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte oturumlara göre detaylar...