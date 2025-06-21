YKS'nin 2 ve 3.oturumu için geri sayım başladı: AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek?
Üniversite sınavının (YKS) ikinci günü olan 22 Haziran'da hem AYT (Alan Yeterlilik Testleri) hem de YDT (Yabancı Dil Testi) gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayan üniversite adayları, AYT ve YDT süresini araştırıyor. Peki, YKS AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek?
2025 YKS sınavlarıın ilk oturumu olan olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) geride kaldı. 21 Haziran’da tamamlanan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonrası, şimdi 22 Haziran Pazar günü yapılacak AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumları gündemde. Adaylar, sınav saatleri, soru sayıları ve içerik zorluk seviyeleri hakkında detaylı bilgi arayışında.