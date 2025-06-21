YKS'nin 2 ve 3.oturumu için geri sayım başladı: AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek?

AYT VE YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te başlayacak.



AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.



1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.



Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.



YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.





