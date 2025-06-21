YKS'nin ilk oturumu başladı: YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav süresi)

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün itibarıyla başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek bu büyük sınavda adayların zaman planlaması büyük önem taşıyor. Peki, YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?

YKS'nin ilk oturumu başladı: YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav süresi) - 1

2025 YKS sınavlarıın ilk oturumu olan olan Temel Yeterlilik Testi (TYT),  saat 10.15 itibariyle başladı. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek ve üniversiteli olabilmek için sınava katılım sağlayan üniversite adayları, YKS'nin bitiş süresi ve kaç soru sorulacağını sorgulamaya başladı. Bu yıl 976 bin 697 aday YKS'ye ilk kez katılım sağlayacak. Peki, YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?

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YKS'nin ilk oturumu başladı: YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav süresi) - 2

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye genelindeki 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde gerçekleştirilen YKS’nin ilk oturumu TYT için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav binalarına yöneldi. Saat 10.00 itibarıyla bina kapıları kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar, ÖSYM kuralları gereği sınav salonlarına alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihi ve saati belli oldu.

Yayımlanan kılavuza göre, ilk oturum 13.00'de sona erecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te tamamlanacak.

YKS'nin ilk oturumu başladı: YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav süresi) - 3

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 aday sınava girecek. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS'nin ilk oturumu başladı: YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav süresi) - 4

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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