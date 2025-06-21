YKS'nin ilk oturumu başladı: YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav süresi)

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye genelindeki 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde gerçekleştirilen YKS’nin ilk oturumu TYT için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav binalarına yöneldi. Saat 10.00 itibarıyla bina kapıları kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar, ÖSYM kuralları gereği sınav salonlarına alınmadı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihi ve saati belli oldu.



Yayımlanan kılavuza göre, ilk oturum 13.00'de sona erecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te tamamlanacak.