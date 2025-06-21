YKS'nin ilk oturumu başladı: YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav süresi)
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün itibarıyla başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek bu büyük sınavda adayların zaman planlaması büyük önem taşıyor. Peki, YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
2025 YKS sınavlarıın ilk oturumu olan olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibariyle başladı. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek ve üniversiteli olabilmek için sınava katılım sağlayan üniversite adayları, YKS'nin bitiş süresi ve kaç soru sorulacağını sorgulamaya başladı. Bu yıl 976 bin 697 aday YKS'ye ilk kez katılım sağlayacak. Peki, YKS saat kaçta bitecek? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?