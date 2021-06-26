YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

26.06.2021 - 08:04 | Son Güncelleme : 26.06.2021 - 10:46
2 buçuk milyona yakın öğrenci için geri sayım başladı. Üniversiteye geçiş sınavı bu hafta sonu olacak.
Sınavın ilk oturumu olan TYT, başladı.
İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek öğrenciler ve yakınları için genelge yayınladı.
Genelgeye göre , 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindekiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek . . Şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Sınava girecek adayların acil işleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00 18.00 saatleri arasında açılabilecek.
Uzmanlar YKS öncesi tavsiyelerde bulundu.
Sınav sabahı farklı kahvaltı yapmayın diyen uzmanlar rahat kıyafet kıyafet seçimi önerisinde bulundu.
Öte yandan uzmanlara göre öğrenciler az uykuyla bile sınava girse, performans açısından farklılık göstermiyor. Bu bilgi sınava uykusuz gidin anlamını taşımıyor. Ancak adayları rahatlacak bir araştırma olabilir. Sınav anındaki sıkıntılar için de derin nefes öneriliyor.