YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT oturumunun ardından AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.

SINAVDA ALINACAK COVİD-19 ÖNLEMLERİ ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:



"Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek"