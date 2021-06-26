YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu, "Temel Yeterlilik Testi" sona erdi. ÖSYM, YKS'de uygulanacak kuralları açıkladı. Adaylardan 1 saat 15 dakika önce salonda olmaları istendi. Ayrıca adayların sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekleri belirtildi.

26.06.2021 - 12:32

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 1

2 buçuk milyona yakın öğrenci için geri sayım başladı. Üniversiteye geçiş sınavı bu hafta sonu yapılıyor.

Sınavın ilk oturumu olan TYT, 12.30 itibarıyla sona erdi.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 2
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT oturumunun ardından AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 3

YKS SAAT KAÇTA?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulandı ve saat 12.30'da sona erdi.

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'de uygulanacak.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 4

HES KODU ZORUNLU

2021-YKS için HES Kodu zorunlu. Adaylar HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla aldıktan sonra sınava girmeden önce hazır bulunduracaklar.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 5

SINAVDA ALINACAK COVİD-19 ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:

"Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek"
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 6

YKS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek öğrenciler ve yakınları için genelge yayınladı.

Genelgeye göre , 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindekiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek . . Şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Sınava girecek adayların acil işleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00 18.00 saatleri arasında açılabilecek.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 7

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi - 8

SINAV ÖNCESİ TAVSİYELER

Uzmanlar YKS öncesi tavsiyelerde bulundu. 

Sınav sabahı farklı kahvaltı yapmayın diyen uzmanlar rahat kıyafet kıyafet seçimi önerisinde bulundu. 

Öte yandan uzmanlara göre öğrenciler az uykuyla bile sınava girse, performans açısından farklılık göstermiyor. Bu bilgi sınava uykusuz gidin anlamını taşımıyor. Ancak adayları rahatlacak bir araştırma olabilir. Sınav anındaki sıkıntılar için de derin nefes öneriliyor.

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