YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu: 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için artık geri sayım başladı. Bu yıl YKS'ye girecek kişi sayısının kaç olduğu, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS'ye girecek olan adayların sayısını açıkladı. Peki, 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS'ye kaç kişi girecek?

YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu: 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor? - 1

YKS'ye bu yıl girecek olan aday sayısının kaç olduğu, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS sınavları öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl aday sayısına göre rekabetin kızıştığı YKS'de hem yüksek puan hem de adayların puana göre sıralamadaki yeri yerleştirmek işlemlerinde öncelik sağlıyor. Peki, 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor?

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YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu: 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor? - 2

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin verileri paylaştı.

Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.

YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu: 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor? - 3

EN GENCİ 15 EN YAŞLISI 81 YAŞINDA

Ersoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu." açıklamasını yaptı.

Sınavın en genç adayının 15, en yaşlı adayının ise 81 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 adayın başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının ise 75 bin 409 olduğunu belirtti.

YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu: 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor? - 4

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ İLK KEZ SINAVA GİRECEK

Ersoy, bu yıl 976 bin 697 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğunu bildirdi.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu kapsamda 12 bin 94 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti.
Ersoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu." açıklamasını yaptı.

Sınavın en genç adayının 15, en yaşlı adayının ise 81 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 adayın başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının ise 75 bin 409 olduğunu belirtti.

YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu: 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor? - 5

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ İLK KEZ SINAVA GİRECEK

Ersoy, bu yıl 976 bin 697 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğunu bildirdi.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu kapsamda 12 bin 94 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti.

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