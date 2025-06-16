YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu: 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için artık geri sayım başladı. Bu yıl YKS'ye girecek kişi sayısının kaç olduğu, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS'ye girecek olan adayların sayısını açıkladı. Peki, 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS'ye kaç kişi girecek?
YKS'ye bu yıl girecek olan aday sayısının kaç olduğu, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS sınavları öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl aday sayısına göre rekabetin kızıştığı YKS'de hem yüksek puan hem de adayların puana göre sıralamadaki yeri yerleştirmek işlemlerinde öncelik sağlıyor. Peki, 2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor?