YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 Üniversite sınavı günleri (TYT-AYT-YDT) ve sonuç tarihleri

YKS ile ortaöğrenim mezunu gençler yükseköğrenim hakkı elde edebiliyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı, iki gün içinde ve üç oturum halinde uygulanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında uygulanan YKS 2025 ne zaman yapılacak? YKS sonuç tarihi...