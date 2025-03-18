imsakiye

YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav ve sonuç tarihleri

2025 yılı YKS (TYT-AYT-YDT) uygulamaları için başvurular ÖSYM tarafından 6 Şubat -3 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvurular da 11-13 Mart tarihlerinde tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumda yapılıyor ve ilk oturumu olan TYT'ye tüm adayların katılması zorunludur. Peki, üniversite sınavına ne kadar kaldı?

YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav ve sonuç tarihleri - 1

YKS ile ortaöğrenim mezunu gençler yükseköğrenim hakkı elde edebiliyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı, iki gün içinde ve üç oturum halinde uygulanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında uygulanan YKS 2025 ne zaman yapılacak? YKS sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav ve sonuç tarihleri - 2

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2025 yılı YKS uygulaması 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İlk oturum TYT 21 Haziran saat 10:15'te,
İkinci oturum AYT 22 Haziran saat 10:15'te,
Üçüncü oturum YDT 22 Haziran saat 15:45'te uygulanacak.

YKS'nin ilk oturumu 165 dakika, ikinci oturumu 180 dakika, üçüncü oturumu ise 120 dakika sürecek.

YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav ve sonuç tarihleri - 3

YKS SONUÇ TARİHİ 2025

Üç oturumlu üniversite sınavının sonuçları ise yine ÖSYM tarafından 22 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav ve sonuç tarihleri - 4

YKS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?

Üniversite eğitimi için YKS sınavı zorunludur. YKS'nin 1. oturumu (TYT) ise yüm adaylar için mecburidir.

SAY, SÖZ veya EA puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT oturumuna
katılmaları zorunludur.

Dil puanıyla lisans programına yerleşmek isteyenlerin YDT oturumuna katılmaları gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER