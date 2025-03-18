YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav ve sonuç tarihleri
2025 yılı YKS (TYT-AYT-YDT) uygulamaları için başvurular ÖSYM tarafından 6 Şubat -3 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvurular da 11-13 Mart tarihlerinde tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumda yapılıyor ve ilk oturumu olan TYT'ye tüm adayların katılması zorunludur. Peki, üniversite sınavına ne kadar kaldı?
YKS ile ortaöğrenim mezunu gençler yükseköğrenim hakkı elde edebiliyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı, iki gün içinde ve üç oturum halinde uygulanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında uygulanan YKS 2025 ne zaman yapılacak? YKS sonuç tarihi...