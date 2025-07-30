YÖK Atlas tercih robotu 2025: YKS tercih robotuyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen YÖK Atlas tercih robotu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayı öğrenciler için önemli bir rehber haline geldi. 1-13 Ağustos tarihli tercih sürecinde doğru ve bilinçli adımlar atmak isteyen adaylar, YÖK Atlas üzerinden puan, başarı sırası ve geçmiş yılların verilerini karşılaştırarak tercih listelerini daha sağlıklı şekilde oluşturabilecek. Öğrenciler YKS taban puanlarıyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu 2025: YKS tercih robotuyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları - 1

YÖK Atlas platformu, yalnızca bir tercih robotu değil; aynı zamanda detaylı analiz ve veri sunan kapsamlı bir sistemdir. "Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı", "Meslek Atlası", "Net Sihirbazı", "Üniversitelerimiz" ve "Mezun Başarı Atlası" gibi birçok farklı modülle adayların tercih sürecine ışık tutuyor. Adaylarının tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış resmi bir dijital platform olan YÖK Atlas ile birlikte adaylar, geçmiş yıllara ait kontenjan, taban puan, başarı sırası ve yerleşme oranı gibi verileri bu sistem üzerinden karşılaştırarak kendi puanlarına en uygun bölümleri belirleyebilir.

EĞİTİM HABERLERİ

YÖK Atlas tercih robotu 2025: YKS tercih robotuyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları - 2

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK Atlas tercih robotu 2025: YKS tercih robotuyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları - 3

YÖK ATLAS MODÜLLERİ

YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor.

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellenecek.

YÖK Atlas tercih robotu 2025: YKS tercih robotuyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları - 4

ADIM ADIM YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK Atlas tercih robotu 2025: YKS tercih robotuyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları - 5

PROGRAMIN AYRINTILARI

Açılacak sayfalarda aşağıdaki ayrıntıları bulacaksınız:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı

Kayıtlı öğrenci sayısı

Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı

Programdan mezun olan öğrenci sayısı

Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı

Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

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