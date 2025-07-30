YÖK Atlas tercih robotu 2025: YKS tercih robotuyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen YÖK Atlas tercih robotu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayı öğrenciler için önemli bir rehber haline geldi. 1-13 Ağustos tarihli tercih sürecinde doğru ve bilinçli adımlar atmak isteyen adaylar, YÖK Atlas üzerinden puan, başarı sırası ve geçmiş yılların verilerini karşılaştırarak tercih listelerini daha sağlıklı şekilde oluşturabilecek. Öğrenciler YKS taban puanlarıyla 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?
YÖK Atlas platformu, yalnızca bir tercih robotu değil; aynı zamanda detaylı analiz ve veri sunan kapsamlı bir sistemdir. "Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı", "Meslek Atlası", "Net Sihirbazı", "Üniversitelerimiz" ve "Mezun Başarı Atlası" gibi birçok farklı modülle adayların tercih sürecine ışık tutuyor. Adaylarının tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış resmi bir dijital platform olan YÖK Atlas ile birlikte adaylar, geçmiş yıllara ait kontenjan, taban puan, başarı sırası ve yerleşme oranı gibi verileri bu sistem üzerinden karşılaştırarak kendi puanlarına en uygun bölümleri belirleyebilir.