YÖK Atlas tercih robotu TYT-AYT 2024: YÖK Atlas nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

ADIM ADIM YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.



Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.



“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.



“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.