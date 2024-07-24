YÖK Atlas tercih robotu TYT-AYT 2024: YÖK Atlas nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas tercih robotu, 2024 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerinin başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. YÖK Atlas tercih robotu, öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarından aldıkları puanlara göre, üniversiteye yerleştirme konusunda fikir sahibi olmalarını sağlıyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?
YÖK Atlas tercih robotu sihirbazının nasıl kullanılacağıyla ilgili araştırmalar başladı. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yapmalarında büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Adaylar, YÖK Atlas tercih robotu sayesinde, TYT ve AYT puanlarına göre yerleşebilecekleri üniversiteler konusunda fikir sahibi oluyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?