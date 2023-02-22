YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş, şartların elverişli hale gelmesi durumunda ise uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirileceğine karar verilmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte YÖK'ün bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 soruya verdiği yanıtlar...

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, YÖK, 2022-2023 bahar döneminin, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan ayı başı itibarıyla şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış  öğretim seçeneğinin değerlendirilebileceğine karar vermişti.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 2

Bu kararlar sonrasında YÖK, yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soru ve cevapları 16 başlık halinde 19 Şubat'ta paylaşmıştı.

YÖK'ün internet sitesinden, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 yeni soru ile cevaplar şöyle:

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 3

Özel öğrencilikte geçen süre, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'teki özel öğrencilik süresinden sayılır mı?

-Hayır sayılmaz.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 4

10. soruda belirtilen özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler hangi üniversitelere başvuru yapabilir?

Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer diploma programlarına başvuru yapabilir.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 5

Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 6

10. soruda belirtilen özel öğrencilik şartlarını sağlayan ve birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip kendisi de deprem bölgesindeki üniversitelerin birinde öğrenci olanlar (uluslararası öğrenciler dahil) hangi üniversitelere özel öğrenci başvurusunda bulunabilir?

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin dışındaki üniversitelerin eş değer programına özel öğrenci olarak başvuru yapabilir.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 7

Depremden etkilenen illerde bulunan ve diğer üniversiteler ile eşleştirme yapılan üniversitelerin öğrencileri sadece eşleştirilen üniversitelerde mi özel öğrenci olacak?

Hayır, bu öğrenciler 18 ve 19'uncu sorulardaki açıklamalardan durumları hangisine uyuyor ise ona göre başvuru yapabilecek.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 8

Öğretmenlik Uygulaması II" dersini alacak öğrenciler bu eğitimi nerede alacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; "Öğretmenlik Uygulaması II" dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecek, üniversiteler öğretmenlik uygulaması II dersi için koordinasyonu sağlamak üzere sorumlu birim görevlendirecek, öğrenciler diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edeceklerdir.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 9

Lisansüstü programlardaki teorik dersler uzaktan öğretim yöntemi ile mi yapılacaktır?

Evet, uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 10

Derslerin laboratuvar ve uygulama kısımları nasıl yapılacak?

Derslerin laboratuvar ve uygulama kısmı Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının alacağı kararlar ile bu şekildeki uygulamalar yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmaları ile tamamlanabilecektir.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 11

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde lisans düzeyinde fen ve mühendislik bölümlerinde zorunlu uygulamalı eğitim gören öğrencilerden deprem bölgesinde olanlara üniversiteleri tarafından uygulamalı eğitim ücreti ödenecek mi ve ne zaman ödenecek?

Evet, güz dönemine ait uygulamalı eğitim ücretleri üniversiteleri tarafından 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren ödenecektir.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 12

Eczacılık fakültesi 5. sınıfta işyeri uygulaması yüz yüze eğitim kapsamında mıdır?

Evet, yüz yüze eğitim kapsamındadır.

YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 13
YÖK, bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı | 9 soruda bahar yarıyılı dönemi - 14

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