YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK becayiş sonuçlarında son durum
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen üniversiteler arası karşılıklı yer değiştirme yani becayiş başvuruları geçtiğimiz nisan ayında alınmıştı. Adaylar, YÖK becayiş sonuçlarında son durumu merak ediyor. Peki, YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) becayiş başvurularının sonuçları için gözler Haziran ayının ilk haftasına çevrildi. Becayiş sistemi, üniversiteler arası karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunan idari personelin, özellikle aile birliği ve sosyal gerekçelerle tayin istemelerine olanak tanıyor.