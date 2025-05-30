YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK becayiş sonuçlarında son durum

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen üniversiteler arası karşılıklı yer değiştirme yani becayiş başvuruları geçtiğimiz nisan ayında alınmıştı. Adaylar, YÖK becayiş sonuçlarında son durumu merak ediyor. Peki, YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK becayiş sonuçlarında son durum - 1

2025 yılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) becayiş başvurularının sonuçları için gözler Haziran ayının ilk haftasına çevrildi. Becayiş sistemi, üniversiteler arası karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunan idari personelin, özellikle aile birliği ve sosyal gerekçelerle tayin istemelerine olanak tanıyor.

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YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK becayiş sonuçlarında son durum - 2

Başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmak üzere olup, sonuçların Haziran ayının ilk haftasında netleşmesi bekleniyor.

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK becayiş sonuçlarında son durum - 3

Sonuçların açıklanmasının ardından, YÖK tarafından yeni görev yerlerine başlama süreleriyle ilgili resmi duyurular yapılacak. Personelin, tayin olduğu yeni üniversitede hangi tarihten itibaren göreve başlayacağı netlik kazanacak. Bu süre zarfında hazırlıklarını tamamlamaları beklenen çalışanlar, yeni görevlerinde görevlerine başlamadan önce gerekli evrak ve prosedürleri yerine getirecekler.

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK becayiş sonuçlarında son durum - 4

BECAYİŞ NE DEMEK?

"Becayiş" terimi, kamu kurumlarında veya bazı özel sektör uygulamalarında karşılıklı yer değiştirme anlamına gelir. Türkçe’de bu terim özellikle kamu personelinin idari veya akademik görevlerindeki tayin ve nakil işlemlerinde sıkça kullanılır.

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