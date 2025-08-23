YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek: Veri Analizi Okulu başvuruları devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla ücretsiz eğitim programı başlatıyor. "Veri Analizi Okulu" kapsamında düzenlenecek eğitimlerde katılımcılara yapay zekâ, veri bilimi ve makine öğrenmesi konularında temel ve ileri düzey bilgiler sunulacak.

YAPAY ZEKA EĞİTİM BAŞVURUSU

Başvurular, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan çevrim içi başvuru formu doldurularak 7 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

VERİ ANALİZİ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Veri Analizi Okulu, 1 Ekim 2025'te başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Eğitimler tamamen çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ve altı ayrı modülden oluşacak:

Temel İstatistik
Panel Veri Analizi
Psikometri
Hesaplamalı Sosyal Bilimler
Dijital Beşeri Bilimler
Yapay Zeka

KİMLER KATILABİLİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar
Kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler
Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller
Veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler
Karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer

