YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek: Veri Analizi Okulu başvuruları devam ediyor

KİMLER KATILABİLİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar

Kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler

Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller

Veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler

Karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer