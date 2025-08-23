YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek: Veri Analizi Okulu başvuruları devam ediyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla ücretsiz eğitim programı başlatıyor. "Veri Analizi Okulu" kapsamında düzenlenecek eğitimlerde katılımcılara yapay zekâ, veri bilimi ve makine öğrenmesi konularında temel ve ileri düzey bilgiler sunulacak.