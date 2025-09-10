YÖK üniversite açılış tarihleri 2025: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?
Üniversite eğitimine başlayacaklar ya da halihazırda eğitimlerine devam eden öğrenciler, okulların açılış takvimine odaklandı. YKS süreci ardından ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri programlarının başlangıç tarihini, akademik takvimden takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki üniversitelerde ders başlangıçları için geri sayım son bulmak üzere. İşte, 2025-2026 üniversitelerin açılış günleri...
Yeni eğitim ve öğrtim yılında bir yükseköğretim programına kayıt olan ya da eğitimini sürdüren öğrenciler için akademik yıl başlangıcına çok az kaldı. YÖK üniversite açılış takvimi devlet ve vakıf üniversiteleri arasında değişiyor. Üniversiteler en erken 15 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açmaya başlayacak. Ancak her okulun ders başlangıç tarihleri birbirinden farklı işliyor.