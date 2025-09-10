YÖK üniversite açılış tarihleri 2025: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?

Üniversite eğitimine başlayacaklar ya da halihazırda eğitimlerine devam eden öğrenciler, okulların açılış takvimine odaklandı. YKS süreci ardından ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri programlarının başlangıç tarihini, akademik takvimden takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki üniversitelerde ders başlangıçları için geri sayım son bulmak üzere. İşte, 2025-2026 üniversitelerin açılış günleri...

Yeni eğitim ve öğrtim yılında bir yükseköğretim programına kayıt olan ya da eğitimini sürdüren öğrenciler için akademik yıl başlangıcına çok az kaldı. YÖK üniversite açılış takvimi devlet ve vakıf üniversiteleri arasında değişiyor. Üniversiteler en erken 15 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açmaya başlayacak. Ancak her okulun ders başlangıç tarihleri birbirinden farklı işliyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2025 YKS puanları ile bir programa yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, ders seçme-ekleme süreçleri ardından yükseköğretim fakültelerinde dersler başlıyor.

Her üniversitede güz dönemi başlangıç tarihleri farklı olduğu gibi devlet ve vakıf okullarında da açılış takvimi benzersiz işleyebilir. Ancak üniversiteler 15 Eylül'den başlayarak kapılarını öğrencilerine aralayacak.

Bazı yükseköğretim kurumlarının açılış tarihleri şöyle:

İstanbul Üniversitesi 15 Eylül
Marmara Üniversitesi 22 Eylül
Boğaziçi Üniversitesi 22 Eylül
İTÜ 29 Eylül
YTÜ 29 Eylül
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 22 Eylül
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 29 Eylül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 22 Eylül
Ankara Üniversitesi 22 Eylül

Milli Savunma Üniversitesi 29 Eylül

Bahçeşehir Üniversitesi 22 Eylül'den itibare

Yeditepe Üniversitesi 6 Ekim

Beykent Üniversitesi 6 Ekim

Her bir üniversitenin kesin ders başlama tarihleri için resmi internet adresinden 2025-2026 akademik takvimi takip edilmeli.

