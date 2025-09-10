YÖK üniversite açılış tarihleri 2025: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?

Yeni eğitim ve öğrtim yılında bir yükseköğretim programına kayıt olan ya da eğitimini sürdüren öğrenciler için akademik yıl başlangıcına çok az kaldı. YÖK üniversite açılış takvimi devlet ve vakıf üniversiteleri arasında değişiyor. Üniversiteler en erken 15 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açmaya başlayacak. Ancak her okulun ders başlangıç tarihleri birbirinden farklı işliyor.