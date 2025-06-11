YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: YÖKDİL /2 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu son dakika ÖSYM tarafından yayımlandı. YÖKDİL başvuru işlemleri 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru kılavuzu doğrultusunda müracaatlarını gerçekleştirecek. İşte, YÖKDİL/2 başvurularına ilişkin bilgiler...

YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: YÖKDİL /2 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? - 1

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.  ÖSYM'den yayınlanan duyuruda kılavuz paylaşıldı. 


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YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: YÖKDİL /2 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? - 2

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI


"ÖSYM'den yapılan açıklamada " 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2), 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 11 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YÖKDİL/2 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: YÖKDİL /2 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? - 3

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: YÖKDİL /2 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? - 4

YÖKDİL SINAV VE SONUÇ TARİHİ

YÖKDİL 2 sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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