YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu 2025 yayımlandı: YÖKDİL /2 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu son dakika ÖSYM tarafından yayımlandı. YÖKDİL başvuru işlemleri 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru kılavuzu doğrultusunda müracaatlarını gerçekleştirecek. İşte, YÖKDİL/2 başvurularına ilişkin bilgiler...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı. ÖSYM'den yayınlanan duyuruda kılavuz paylaşıldı.