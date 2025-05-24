YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? 2025 ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi

2025 YÖKDİL'in bu yılki ikinci sınavı olacak olan YÖKDİL 2 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL 2 sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli odu. Peki, 2025 YÖKDİL 2 ne zaman?