YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları, sınava katılım sağlayacak olan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Bu yılın ilk YÖKDİL sınavından istediği sonuçları alamayan veya ilk sınavı kaçıran adaylar, YÖKDİL/2 ile şansını deneyecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 yılında uygulanacak olan 2. YÖKDİL sınavı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. İngilizce dil bilgilerini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuruların AİS ekranı üzerinden erişime açılmasını bekliyor. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?