YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi

2025 yılında uygulanacak olan 2. YÖKDİL sınavı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. İngilizce dil bilgilerini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuruların AİS ekranı üzerinden erişime açılmasını bekliyor. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?