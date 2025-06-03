YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları, sınava katılım sağlayacak olan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Bu yılın ilk YÖKDİL sınavından istediği sonuçları alamayan veya ilk sınavı kaçıran adaylar, YÖKDİL/2 ile şansını deneyecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi - 1

2025 yılında uygulanacak olan 2. YÖKDİL sınavı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. İngilizce dil bilgilerini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuruların AİS ekranı üzerinden erişime açılmasını bekliyor. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

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YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi - 2

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi - 3

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları ise 15 Ağustos tarihinde duyurulacak.

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