YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2025: YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyer hedefleyen lisansüstü adayları ve doçentlik başvurusu yapacak akademisyenler için oldukça önem taşıyor. 2025 yılı itibarıyla YÖKDİL 2 sınavına katılmak isteyen adaylar, geç başvuru tarihlerini de yakından takip ediyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman yapılacak?
2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları için geri sayım başladı. YÖKDİL başvuru tarihlerini kaçıran ve sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/2 geç başvurularının başlamasını bekliyor. İşte ayrıntılar...