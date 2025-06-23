YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2025: YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyer hedefleyen lisansüstü adayları ve doçentlik başvurusu yapacak akademisyenler için oldukça önem taşıyor. 2025 yılı itibarıyla YÖKDİL 2 sınavına katılmak isteyen adaylar, geç başvuru tarihlerini de yakından takip ediyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2025: YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak? - 1

2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları için geri sayım başladı. YÖKDİL başvuru tarihlerini kaçıran ve sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/2 geç başvurularının başlamasını bekliyor. İşte ayrıntılar...

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YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2025: YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak? - 2

2025 YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL 2 sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Temmuz'da yapılacak.

YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2025: YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak? - 3

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimine göre,normal başvuru süreci tamamlandıktan sonra, başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü ise 25 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendi.

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