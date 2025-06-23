YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2025: YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak?

2025 YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL 2 sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Temmuz'da yapılacak.