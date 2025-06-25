YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? (2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti)
2025 yılının ikinci YÖKDİL oturumu için sınav takvimi işlemeye devam ediyor. 27 Temmuz’da uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/2 sınavına katılmak isteyen ancak ilk başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı sunuluyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, geç başvurular yalnızca 25 Haziran Çarşamba günü alınacak. Bu kapsamda başvurusunu bu tarihte yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek.
Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği YÖKDİL sınavı için geri sayım sürüyor. Lisansüstü eğitim, doçentlik başvuruları ve akademik kadro süreçlerinde dil yeterliliğini belgelemek isteyenler için düzenlenen 2025-YÖKDİL/2 sınavı, 27 Temmuz’da yapılacak. İlk başvuru dönemini kaçıran adaylara ise geç başvuru hakkı tanındı.