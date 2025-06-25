YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? (2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti)

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği YÖKDİL sınavı için geri sayım sürüyor. Lisansüstü eğitim, doçentlik başvuruları ve akademik kadro süreçlerinde dil yeterliliğini belgelemek isteyenler için düzenlenen 2025-YÖKDİL/2 sınavı, 27 Temmuz’da yapılacak. İlk başvuru dönemini kaçıran adaylara ise geç başvuru hakkı tanındı.





