YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? (2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti)

2025 yılının ikinci YÖKDİL oturumu için sınav takvimi işlemeye devam ediyor. 27 Temmuz’da uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/2 sınavına katılmak isteyen ancak ilk başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı sunuluyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, geç başvurular yalnızca 25 Haziran Çarşamba günü alınacak. Bu kapsamda başvurusunu bu tarihte yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek.

YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? (2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti) - 1

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği YÖKDİL sınavı için geri sayım sürüyor. Lisansüstü eğitim, doçentlik başvuruları ve akademik kadro süreçlerinde dil yeterliliğini belgelemek isteyenler için düzenlenen 2025-YÖKDİL/2 sınavı, 27 Temmuz’da yapılacak. İlk başvuru dönemini kaçıran adaylara ise geç başvuru hakkı tanındı.


EĞİTİM HABERLERİ

YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? (2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti) - 2

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI SAAT KAÇA KADAR ALINACAK?

ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran Çarşamba günü, yani bugün alınacak. Geç başvuruda bulunan adaylar, sınav ücretini artırımlı olarak ödeyecek.

Takvime göre 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.

YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? (2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti) - 3

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda İSE sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

Buna göre YÖKDİL geç başvuru ücreti 1200 TL olacak.

YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı mı? (2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti) - 4

Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER