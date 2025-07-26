YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2025 YÖKDİL sınav saati ve süresi

2025 YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Yabancı dil sınav puanı almak ve yabancı dil bilgilerini test etmek isteyen adayların katılım sağlayacağı bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav öncesinde YÖKDİL sınav saati ve süresi merak ediliyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?