YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi açıklandı (ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sınav yerlerini görüntüleyebilecek. 27 Temmuz’da düzenlenecek sınavda adaylar geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. YÖKDİL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2025/YÖKDİL sınavına başvuru yapan adayların bina/salonlara atama işlemlerinin yamamlandığı aktarıldı. YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayın fotoğrafı yer alacak. Sınava katılacak adayların en az 1 saat öncesinde sınav salonlarında hazır bulunacak. Peki YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, YÖKDİL sınav yerleri sorgulama ekranı…