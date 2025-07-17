YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi açıklandı (ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2025/YÖKDİL sınavına başvuru yapan adayların bina/salonlara atama işlemlerinin yamamlandığı aktarıldı. YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayın fotoğrafı yer alacak. Sınava katılacak adayların en az 1 saat öncesinde sınav salonlarında hazır bulunacak. Peki YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, YÖKDİL sınav yerleri sorgulama ekranı…