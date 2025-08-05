YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025/2 oturumunun tamamlanmasıyla birlikte sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre sınav sonrası değerlendirme süreci belirli bir takvime göre yürütülüyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuç tarihi...

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi - 1

2025 YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili tarih araştırmaları başladı. Lisans ve doktora başvurularında yabancı dil yeterliliği için girilen YÖKDİL/2 sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi.

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YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi - 2

YÖKDİL/2 SONUÇ TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı, Türkiye genelinde akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi - 3

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE İŞE YARAR?

YÖKDİL sınavı, özellikle yüksek lisans ve doktora başvurularında yabancı dil yeterliliği için kullanılır. Ayrıca akademik yükselme, doçentlik başvurusu ve bazı kamu kurumlarının yabancı dil tazminatı işlemlerinde de geçerlidir. YÖKDİL puanı, YDS ile denk kabul edilir ve geçerlilik süresi 5 yıldır.

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