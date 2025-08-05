YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE İŞE YARAR?

YÖKDİL sınavı, özellikle yüksek lisans ve doktora başvurularında yabancı dil yeterliliği için kullanılır. Ayrıca akademik yükselme, doçentlik başvurusu ve bazı kamu kurumlarının yabancı dil tazminatı işlemlerinde de geçerlidir. YÖKDİL puanı, YDS ile denk kabul edilir ve geçerlilik süresi 5 yıldır.