YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 oturumuna katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, kurumun resmi takvimine çevrildi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL/2) ardından gözler ÖSYM tarafından duyurulan sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'den yapılacak sonuç duyurusunu bekliyor.

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cumartesi günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşabilecek.

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

Lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli.


Öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sınav sonuçları sürekli geçerli kabul edilir.

