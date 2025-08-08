YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 oturumuna katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, kurumun resmi takvimine çevrildi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL/2) ardından gözler ÖSYM tarafından duyurulan sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'den yapılacak sonuç duyurusunu bekliyor.