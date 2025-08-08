YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuç tarihi

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cumartesi günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşabilecek.