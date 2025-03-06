YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL) sonuçları açıklandı. ÖSYM YÖKDİL sonuç duyurusunu resmi internet hesabı ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım sona erdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20254-YÖKDİL'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.