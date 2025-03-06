YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek?

YÖKDİL SONUÇ DUYURUSU

ÖSM tarafından yapılan değerlendirmede; "16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.