imsakiye

YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL) sonuçları açıklandı. ÖSYM YÖKDİL sonuç duyurusunu resmi internet hesabı ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım sona erdi. 
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20254-YÖKDİL'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.


EĞİTİM HABERLERİ

YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek? - 2

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek? - 3

YÖKDİL SONUÇ DUYURUSU

ÖSM tarafından yapılan değerlendirmede; "16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.

YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilecek? - 4

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

YÖKDİL’in sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER