YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: 2024 YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL/1 sınavı ne zaman?

ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. İşte, 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav takvimi...