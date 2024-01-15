YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2024 YÖKDİL başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihe odaklandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek?

YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2024 YÖKDİL başvuru ekranı - 1

2024-YÖKDİL/1 başvuruları yakın zaman sonra bitecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte, 2024 YÖKDİL başvuru ekranı...

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YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2024 YÖKDİL başvuru ekranı - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

2024-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.

Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2024 YÖKDİL başvuru ekranı - 3

2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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