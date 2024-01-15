YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2024 YÖKDİL başvuru ekranı

2024-YÖKDİL/1 başvuruları yakın zaman sonra bitecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte, 2024 YÖKDİL başvuru ekranı...