YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2024 YÖKDİL başvuru ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihe odaklandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek?
2024-YÖKDİL/1 başvuruları yakın zaman sonra bitecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte, 2024 YÖKDİL başvuru ekranı...