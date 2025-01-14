YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) geç başvurularının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 16 Şubat tarihinde yapılacak yılın ilk YÖKDİL sınavı öncesinde gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Başvuruları kaçıran adaylar, YÖKDİL geç başvurularıyla bir şans daha yakalayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 geç başvuruları ne zaman?
2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvurular öncesinde tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman?