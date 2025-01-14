YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) geç başvurularının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 16 Şubat tarihinde yapılacak yılın ilk YÖKDİL sınavı öncesinde gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Başvuruları kaçıran adaylar, YÖKDİL geç başvurularıyla bir şans daha yakalayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 geç başvuruları ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman? - 1

2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvurular öncesinde tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman?

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YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman? - 2

2025 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınav başvuruları 3-9 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlanmıştı.

Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 16 Ocak'ta alınacak.

YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman? - 3

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti 750 lira olarak uygulanıyor.

YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman? - 4

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

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