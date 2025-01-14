YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman?

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.