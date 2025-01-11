YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı için başvurularını kaçıran ve tamamlayamayan adaylar, geç başvurularla birlikte başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2025 YÖKDİL/1 geç başvuruları ne zaman yapılacak?

YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi) - 1

2025 YÖKDİL/1 geç başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapacak olan adaylar, geç başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 YÖKDİL/1 geç başvuruları ne zaman?

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YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi) - 2

2025 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınav başvuruları 3-9 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlanmıştı.

Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 16 Ocak'ta alınacak.

YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi) - 3

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti 750 lira olarak uygulanıyor.

YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi) - 4

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

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