YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi)
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı için başvurularını kaçıran ve tamamlayamayan adaylar, geç başvurularla birlikte başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2025 YÖKDİL/1 geç başvuruları ne zaman yapılacak?
2025 YÖKDİL/1 geç başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapacak olan adaylar, geç başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 YÖKDİL/1 geç başvuruları ne zaman?