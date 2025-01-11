YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi)

2025 YÖKDİL/1 geç başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapacak olan adaylar, geç başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 YÖKDİL/1 geç başvuruları ne zaman?