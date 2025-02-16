YÖKDİL kaç dakika sürecek? YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) artık saatler kaldı. Sınava girecek adaylar ise başlama saati, sınav süresi ve sınav bitiş saatini sorguluyor. Peki, YÖKDİL kaç dakika sürecek? YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KKTC'nin başkeni Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılacak sınav; 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda gerçekleştirilecek.