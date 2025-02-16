YÖKDİL kaç dakika sürecek? YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KKTC'nin başkeni Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılacak sınav; 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda gerçekleştirilecek.