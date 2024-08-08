YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav tarihi)
2024 yılının ikinci YÖKDİL sınavına kısa bir zaman kala, sınavın yapılacağı tarih ve saat kaçta başlayacağı adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. YÖKDİL/2 sınavı öncesinde, sınavın kaç dakika olacağı ve kaç soru sorulacağı, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
YÖKDİL/2 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için tarih araştırmaları başladı. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, bu hafta yapılacak olan YÖKDİL öncesinde, sınavla ilgili ayrıntıları merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında 2024 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.