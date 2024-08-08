YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav tarihi)

YÖKDİL/2 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için tarih araştırmaları başladı. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, bu hafta yapılacak olan YÖKDİL öncesinde, sınavla ilgili ayrıntıları merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında 2024 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.