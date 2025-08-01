YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında geçerli olan YÖKDİL sınavı, 2025 yılının ikinci oturumu ile binlerce adaya ev sahipliği yaptı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihi için takvimi yakından takip ediyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi...

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi - 1

Akademik kariyer hedefleyen yüksek lisans, doktora ve doçent adayları için büyük öneme sahip Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 yılı ikinci oturumu 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü erişime açılacak.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi - 2

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar puanlarına, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi veya mobil uygulama aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekler. Sonuçlar, akademik başvurularda 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi - 3

YÖKDİL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi - 4
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