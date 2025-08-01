YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında geçerli olan YÖKDİL sınavı, 2025 yılının ikinci oturumu ile binlerce adaya ev sahipliği yaptı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihi için takvimi yakından takip ediyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi...
Akademik kariyer hedefleyen yüksek lisans, doktora ve doçent adayları için büyük öneme sahip Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 yılı ikinci oturumu 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü erişime açılacak.