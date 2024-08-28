YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar YÖKDİL sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2024 YÖKDİL/2 sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınava katılım sağlayan on binlerce kişi, ÖSYM tarafından yapılan duyuru ardından YÖKDİL sonuçlarını görüntüleyebilecek.