YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar YÖKDİL sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı - 1

2024 YÖKDİL/2 sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınava katılım sağlayan on binlerce kişi, ÖSYM tarafından yapılan duyuru ardından YÖKDİL sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı - 2

YÖKDİL/2 SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "
2024-YÖKDİL/2: Sınav Sonuçları Açıklandı

11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı - 3

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı - 4

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

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