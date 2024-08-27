YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Kısa bir zaman sonra ÖSYM tarafından açıklanacak olan YÖKDİL/2 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YÖKDİL/2 sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan on binlerce kişi, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında YÖKDİL sonuçlarını sorgulayacak. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?