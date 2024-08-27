YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ikinci YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.