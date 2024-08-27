YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Kısa bir zaman sonra ÖSYM tarafından açıklanacak olan YÖKDİL/2 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 YÖKDİL/2 sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan on binlerce kişi, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında YÖKDİL sonuçlarını sorgulayacak. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ikinci YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024: YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

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