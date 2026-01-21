YÖKDİL/1 başvuru ekranı 2026: YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YÖKDİL sınavı 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvuruları 21 Ocak tarihinden itibaren yapabilecek. Peki, 2026 YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?