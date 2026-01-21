YÖKDİL/1 başvuru ekranı 2026: YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?
21.01.2026 12:05
NTV - Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YÖKDİL sınavı 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvuruları 21 Ocak tarihinden itibaren yapabilecek. Peki, 2026 YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?
2026 YÖKDİL/1 başvuruları için bekleyiş sona erdi ve ÖSYM tarafından başvurular bugün itibarıyla erişime açıldı. YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, 21 Ocak'tan itibaren başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek.
2026 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 21 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.