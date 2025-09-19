ÖSYM Yükseköğretim (YKS) ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercih ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu? YKS ek tercih boş kontenjanlar

KONTENJANLARIN DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKTİ



Devlet üniversitelerinde bu yıl lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrılmıştı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 bin oldu. Vakıf üniversitelerinde (özel) ise ayrılan kontenjan 4 yıllık bölümler için 107 bin olurken 27 bini boş kaldı.



Devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 388 bin 644 kontenjan yer alırken yerleşen aday sayısı toplamda 358 bini buldu. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan bölümler bu kontenjanlara eklenecek ve ek tercihler başlayacak.