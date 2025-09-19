ÖSYM Yükseköğretim (YKS) ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercih ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu? YKS ek tercih boş kontenjanlar

YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar, ikinci yerleştirmelerde şansını denemeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. YKS tercih kılavuzunda üniversitelerin taban puanları, YKS ek kontenjanlar, tercih edilebilecek 2 ve 4 yıllık bölümler ve tercih ücreti yer alacak. YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih ücretini yatırmayan adayların, müracaatları geçersiz sayılacak. YKS tercih ücreti, anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? İşte, YKS ek tercih kılavuzunda son durum…

YKS ek tercih boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Üniversite kayıtları elektronik ve şahsen gerçekleştirilirken işlemler 5 Eylül’de tamamlandı. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle birlikte yeni öğrenci alımları yapılacak. Eylül ayının sonu yaklaşırken birçok üniversitede eğitim öğretim başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildiriyor. Merkezi yerleştirmede tercih edilmeyen ve kayıt yaptırılmayan bölümlerden kılavuz hazırlanıyor. 2025 yılında açıklanan verilere göre toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, ek tercih takvimine ilişkin detaylar…

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayına alınmadı. YÖK, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri KKTC üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yaklaşık 2 hafta içerisinde ek tercih kılavuzunun açıklandığı görülüyor.

2025 yılında YKS ek tercih kılavuzunun en geç önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KONTENJANLARIN DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKTİ


Devlet üniversitelerinde bu yıl lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrılmıştı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 bin oldu. Vakıf üniversitelerinde (özel) ise ayrılan kontenjan 4 yıllık bölümler için 107 bin olurken 27 bini boş kaldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 388 bin 644 kontenjan yer alırken yerleşen aday sayısı toplamda 358 bini buldu. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan bölümler bu kontenjanlara eklenecek ve ek tercihler başlayacak.

EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT

Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.

EN FAZLA 24 ÜNİVERSİTE YAZILABİLECEK

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor. 

