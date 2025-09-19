ÖSYM Yükseköğretim (YKS) ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercih ne zaman, tercih ücreti belli oldu mu? YKS ek tercih boş kontenjanlar
YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar, ikinci yerleştirmelerde şansını denemeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. YKS tercih kılavuzunda üniversitelerin taban puanları, YKS ek kontenjanlar, tercih edilebilecek 2 ve 4 yıllık bölümler ve tercih ücreti yer alacak. YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih ücretini yatırmayan adayların, müracaatları geçersiz sayılacak. YKS tercih ücreti, anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? İşte, YKS ek tercih kılavuzunda son durum…
YKS ek tercih boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Üniversite kayıtları elektronik ve şahsen gerçekleştirilirken işlemler 5 Eylül’de tamamlandı. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle birlikte yeni öğrenci alımları yapılacak. Eylül ayının sonu yaklaşırken birçok üniversitede eğitim öğretim başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildiriyor. Merkezi yerleştirmede tercih edilmeyen ve kayıt yaptırılmayan bölümlerden kılavuz hazırlanıyor. 2025 yılında açıklanan verilere göre toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, ek tercih takvimine ilişkin detaylar…