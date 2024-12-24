Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları: 2024 YLSY başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 668 öğrenci, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek. Öğrenciler, 2024 YLSY kapsamında 37 farklı ülkede öğrenim görebilecek. Daha önceki yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumların yanı sıra, bu yıl ilk defa Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek. Peki, 2024 YLSY başvuruları ne zaman?
MEB, 668 öğrenciyi yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu gönderecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, yükseköğretim kurumlarından 77 üniversite ile 20 farklı kamu kurumu adına 668 öğrenci, yurt dışına yollanacak. İşte, Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvurularında son bilgiler...