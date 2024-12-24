Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları: 2024 YLSY başvuruları ne zaman?

BAŞVURU YAPILACAK ALANLAR

2024 YLSY çalışmaları kapsamında, 439 farklı lisans alanından mezunlar başvuru yapabilecek.



Bunlar arasında lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek bazı alanlar şöyle belirlendi:



"Uluslararası finans, hidrokarbon proses sistemleri, yapay zeka alanında planlama ve tahmin, deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği, veri analitiği, eğitimde yapay zeka teknolojileri, deprem araştırmaları, elektro optik sistemler, elektronik harp, yapay zeka ve büyük veri, insansız hava araçları, adli bilişim, bulut bilişim, otonom araç teknolojileri, uydu iletişim, uydu sistemleri, optik, elektro-optik ve fotonik, ileri malzeme bilimi, nesnelerin interneti, yapay zekada Türkçe konuşma tanıma ve sentezleme, sanayide dijital dönüşüm, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma, yaban hayatı koruma alanlarının yönetimi, hidrojen bor füzyon teknolojileri, biyoteknoloji, sismik yorumlama, dijital ekonomi, finansal teknolojilerde inovasyon, akıllı şehirler, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri, blokzincir teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay öğrenme ve doğal dil işleme, yeşil teknolojiler ve yeşil dönüşüm, sağlıkta yapay zeka teknolojileri, deprem çalışmaları, deniz sondajları, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim."