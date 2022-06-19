Yurtta YKS-AYT heyecanı

YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDAN DÖNDÜ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu geç kalanlar kapıdan geri döndü.



Sınava giremeyen adayın babası çoğunun geleceği ile oynadıklarını belirterek “Çocuğumun geleceği ile oynuyorlar. Çocuğum 1 yıldan fazla bu sınav için uğraşıyor hazırlanıyor. 5 dakika geç kaldığı için geleceği ile oyandılar. Emeği gitti çocuğumun” dedi.