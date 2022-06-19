Yurtta YKS-AYT heyecanı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 19.06.2022 - 18:32 | Son Güncelleme : 19.06.2022 - 18:49
Tüm yurtta bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.
Gaziantep’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen İlknur Çelik, evde unuttuğu kimliğini polis ekiplerinin yardımıyla görevlilere getirse de 1 dakika geç kalınca salona alınmadı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Beyoğlu'nda gözlüğünü emanete bırakmaya giden bir öğrenci sınava girmekten vazgeçti. Sınava girmek istemeyen öğrenciyi çevredekiler ikna ederek, alkışlarla fakültenin kapısına getirdi.
Bu kez de yanında kimliği olmadığı için sınava giremeyen Boran Elaldı, "Üniversite benim için vakit kaybı, iş kuracağım" dedi.
Maltepe'de engelli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda girdi. Bazı adaylar ve aileleri saatler öncesinden okula gelirken, sınava geç kalan aday olmadı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeğenini sınava götüren Tunahan K. kaputundan gelen kedi sesini duyunca otomobilini park etti. İtfaiyeden yardım istenirken, polis ekipleri yeğen Ömer M.'yi sınava yetiştirdi.
Çorum'da Esme Dalgıç (76), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.
Karabük'te 66 yaşındaki marangoz Ekrem Akdemir, 37 yaşındaki hemşire kızı Meryem Öztürk ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.
İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Bilgin, torunuyla aynı gün girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak üniversiteli olma hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ayşe Bilgin, YKS'nin dün yapılan birinci oturumunun ardından ikinci oturuma Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulunda katıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sınava geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri koştu. Ekipler, durakta bekleyen öğrencileri okula taşıdı, sınav merkezleri çevresinde önlemler aldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu geç kalanlar kapıdan geri döndü.
Sınava giremeyen adayın babası çoğunun geleceği ile oynadıklarını belirterek “Çocuğumun geleceği ile oynuyorlar. Çocuğum 1 yıldan fazla bu sınav için uğraşıyor hazırlanıyor. 5 dakika geç kaldığı için geleceği ile oyandılar. Emeği gitti çocuğumun” dedi.