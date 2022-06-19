Yurtta YKS-AYT heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar, kaçıranlar oldu. İşte yaşananlar...

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 19.06.2022 - 18:32 | Son Güncelleme : 19.06.2022 - 18:49

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 1

Tüm yurtta bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 2

EVDE UNUTTUĞU KİMLİĞİNİ POLİSLE GETİRDİ, 1 DAKİKAYLA SINAVI KAÇIRDI

Gaziantep’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen İlknur Çelik, evde unuttuğu kimliğini polis ekiplerinin yardımıyla görevlilere getirse de 1 dakika geç kalınca salona alınmadı.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 3

ÖNCE VAZGEÇTİ ÇEVREDEKİLER İKNA EDİNCE BU KEZ DE KİMLİĞİ YANINDA OLMADIĞI İÇİN SINAVA GİREMEDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Beyoğlu'nda gözlüğünü emanete bırakmaya giden bir öğrenci sınava girmekten vazgeçti. Sınava girmek istemeyen öğrenciyi çevredekiler ikna ederek, alkışlarla fakültenin kapısına getirdi.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 4

Bu kez de yanında kimliği olmadığı için sınava giremeyen Boran Elaldı, " benim için vakit kaybı, iş kuracağım" dedi.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 5

MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI

Maltepe'de engelli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda girdi. Bazı adaylar ve aileleri saatler öncesinden okula gelirken, sınava geç kalan aday olmadı.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 6

OTOMOBİLİN MOTORUNA KEDİ SIKIŞTI, YEĞENİNİ POLİS SINAVA GÖTÜRDÜ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeğenini sınava götüren Tunahan K. kaputundan gelen kedi sesini duyunca otomobilini park etti. İtfaiyeden yardım istenirken, polis ekipleri yeğen Ömer M.'yi sınava yetiştirdi.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 7

76 YAŞINDA YKS'YE GİRDİ; HUKUK OKUMAK İSTİYOR

Çorum'da Esme Dalgıç (76), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 8

KARABÜK'TE 66 YAŞINDAKİ MARANGOZ, KIZIYLA YKS'YE GİRDİ

Karabük'te 66 yaşındaki marangoz Ekrem Akdemir, 37 yaşındaki hemşire kızı Meryem Öztürk ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 9

ÜNİVERSİTE HAYALİ İÇİN TORUNUYLA AYNI GÜN YKS'YE GİRDİ

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Bilgin, torunuyla aynı gün girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak üniversiteli olma hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ayşe Bilgin, YKS'nin dün yapılan birinci oturumunun ardından ikinci oturuma Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulunda katıldı.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 10

SINAVA GEÇ KALANLARIN İMDADINA ZABITA EKİPLERİ YETİŞTİ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sınava geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri koştu. Ekipler, durakta bekleyen öğrencileri okula taşıdı, sınav merkezleri çevresinde önlemler aldı.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 11

YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDAN DÖNDÜ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu geç kalanlar kapıdan geri döndü.

Sınava giremeyen adayın babası çoğunun geleceği ile oynadıklarını belirterek “Çocuğumun geleceği ile oynuyorlar. Çocuğum 1 yıldan fazla bu sınav için uğraşıyor hazırlanıyor. 5 dakika geç kaldığı için geleceği ile oyandılar. Emeği gitti çocuğumun” dedi.

Yurtta YKS-AYT heyecanı - 12
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 13
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 14
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 15
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 16
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 17
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 18
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 19
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 20
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 21
Yurtta YKS-AYT heyecanı - 22

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