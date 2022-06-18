Yurtta YKS heyecanı

Çok sayıda üniversite adayı bugün YKS'nın ilk oturumu olan TYT'ye girdi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 18.06.2022 - 11:38 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 11:47

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Tüm yurtta bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanıyor.

BARAJSIZ İLK SINAV

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Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 10.15'te başladı.

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Sınava 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru yapıldı.

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Üniversite adayları belirlenen saatten itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi. 

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Adaylar kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

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Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda sınav öncesi benzer görüntüler yaşandı.

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Kimliğini unutanlar, sınava geç kalanlar heyecanlı dakikalar yaşadı.

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Gençler sınav salonlarında ter dökerken aileleri de okulların önünde heyecanlı bir şekilde bekledi.

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