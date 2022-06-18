Yurtta YKS heyecanı

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 18.06.2022 - 11:38 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 11:47
Tüm yurtta bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanıyor.
Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 10.15'te başladı.
Sınava 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru yapıldı.
Üniversite adayları belirlenen saatten itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi.
Adaylar kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda sınav öncesi benzer görüntüler yaşandı.
Kimliğini unutanlar, sınava geç kalanlar heyecanlı dakikalar yaşadı.
Gençler sınav salonlarında ter dökerken aileleri de okulların önünde heyecanlı bir şekilde bekledi.