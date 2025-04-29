Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı: Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri)

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul’da ikamet eden 3-6 yaş arasında yer alan her çocuk için başvuru yapabileceğiniz İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne yuvamiz.ibb.istanbul adresi üzerinden ön başvuru yapabilirsiniz.



Ön başvuru işlemi yapıldıktan sonra kesin kayıt için onay alan çocukların ebeveynleri tarafından kesin kayıt işleminin belirtilen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan çocukların yerine yedek öğrencilerden kayıta kabul yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için duyurular, başvuru yapılan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nden açıklanacaktır.



Sitede başvuru yaparken ebeveynin iş yeri veya ikamet adresinin bulunduğu ilçeye göre seçim yapılması gerekmektedir. Kayıtlar yıllık olarak alınmaktadır. Çocukla ilgili bir belirleyici durum varsa (şehit, gazi çocuğu, ayrı ebeveyn, engellilik durumu gibi) ön kayıt sırasında beyan edilmesi gerekir çünkü bu beyanlar puantaj sisteminde değerlendirmeye alınacaktır. Aynı zamanda başvuru sırasında gelir ve yaşam koşullarına ait bilgilerin beyanı da değerlendirmede önem teşkil etmektedir. Kesin kayıt sırasında bu beyanları kanıtlar belgelere de ihtiyaç duyulacaktır.