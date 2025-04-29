Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı: Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından hizmete alınan Yuvamız İstanbul kreşlerinde yeni dönem kayıtları başladı. 28 Nisan’da başlayan başvurular 19 Mayıs’ta sona erecek.

Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı: Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri) - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3-6 yaş çocuklara yönelik Yuvamız İstanbul kreşlerinde 2025-2026 dönemi başvuruları başladı. 2025-2026 hizmet döneminin başvuruları 19 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

Yapılan açıklamada; "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin yeni dönem başvurularını 28 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasında yuvamiz.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. " denildi.

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Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı: Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri) - 2

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul’da ikamet eden 3-6 yaş arasında yer alan her çocuk için başvuru yapabileceğiniz İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne yuvamiz.ibb.istanbul adresi üzerinden ön başvuru yapabilirsiniz.

Ön başvuru işlemi yapıldıktan sonra kesin kayıt için onay alan çocukların ebeveynleri tarafından kesin kayıt işleminin belirtilen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan çocukların yerine yedek öğrencilerden kayıta kabul yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için duyurular, başvuru yapılan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nden açıklanacaktır.

Sitede başvuru yaparken ebeveynin iş yeri veya ikamet adresinin bulunduğu ilçeye göre seçim yapılması gerekmektedir. Kayıtlar yıllık olarak alınmaktadır. Çocukla ilgili bir belirleyici durum varsa (şehit, gazi çocuğu, ayrı ebeveyn, engellilik durumu gibi) ön kayıt sırasında beyan edilmesi gerekir çünkü bu beyanlar puantaj sisteminde değerlendirmeye alınacaktır. Aynı zamanda başvuru sırasında gelir ve yaşam koşullarına ait bilgilerin beyanı da değerlendirmede önem teşkil etmektedir. Kesin kayıt sırasında bu beyanları kanıtlar belgelere de ihtiyaç duyulacaktır.

Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı: Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri) - 3

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ?

Online olarak yapılan ön kayıt başvuru sonuçları değerlendirilir ve kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için istenen belgeleri tamamlayarak başvurulan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde kesin kayıt yapılması gerekir.
Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:

Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı: Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri) - 4

Ön kayıt sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu destekleyen tüm belgeler

Çocuk, ve yasal vasi olan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi

Çocuk ve yasal vasi olan kişinin ikametgah belgesi

Çocuğa ait 4 adet vesikalık fotoğraf

Çocuğun aşı belgeleri, varsa çocuğun engel durumunu veya kronik hastalığını gösteren rapor

Çocuğa ait sağlık raporu

Çocuğun velayet belgesi (anne-baba ayrıysa)

Çocuk koruyucu ailedeyse, Koruyucu Aile Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi

Çocuğun yasal temsilcisi varsa, vasi ya da kayyım atamasının ilgili mahkeme tarafından yapıldığı kesinleşmiş kararın aslı ve fotokopisi

Şehit veya gazi birinci derece yakın varsa bu durumları ispatlar belgenin aslı ve fotokopisi

Çocuk evlat edinilmişse, Evlat Edinme Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi

Birinci derece akrabalar arasında İBB personeli varsa, personel olduğunu gösterir belge

Gelir durumunu gösterir belgeler
Kirada oturuluyorsa kira kontratı

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