Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı: Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru tarihleri)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından hizmete alınan Yuvamız İstanbul kreşlerinde yeni dönem kayıtları başladı. 28 Nisan’da başlayan başvurular 19 Mayıs’ta sona erecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3-6 yaş çocuklara yönelik Yuvamız İstanbul kreşlerinde 2025-2026 dönemi başvuruları başladı. 2025-2026 hizmet döneminin başvuruları 19 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.
Yapılan açıklamada; "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin yeni dönem başvurularını 28 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasında yuvamiz.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. " denildi.