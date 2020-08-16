"Yüz Yüze Eğitim" için öğrenci servislerinde hazırlıklar başladı

DHA 16.08.2020 - 10:08
Corona virüs salgını nedeniyle 13 Mart itibarıyla okullar kapatılarak eğitim online olarak sürdürüldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.
Öğrencilerin gidiş ve dönüşte kullandığı servis araçlarında ise corona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklar başladı. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, yeni eğitim öğretim dönemi için servis araçlarında yapılan hazırlıkları anlattı.