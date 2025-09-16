Zamlı eğitim ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı? 2025-2026 MEB eğitim ödeneği ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılında kullanacakları kırtasiyelik ürünlere ilişkin eğitim ödeneği ödemesi yapılıyor. Okullarda ilk ders zili 8 Eylül’de çalarken İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler ise eğitim ödeneklerine dikkat kesildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından öğretmenlerin, öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artışa gidildi. Geçtiğimiz dönem hazırlık ödeneği olarak da bilinen kırtasiye yardımı 5 bin 266 lira olarak yatırılmıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğretmenlere yatırılacak yeni ödenek belli oldu. Peki MEB eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…
Okulların açılmasıyla birlikte yaklaşık 1.2 milyon öğretmen dersbaşı yaptı. Dönem başlamadan mesleki çalışmalarını tamamlayan öğretmenler, yaz tatilinde öğrencilerle birlikte dinlenme fırsatı yakalamıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken öğretmenler kırtasiye parası olarak da ifade edilen eğitim ödeneklerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında zamlı ödenek 6 bin 436 liraya çıktı. Öğretmenler bu yardımla defter, kitap, kalem, dosya ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak. Öğretmenlerin yanı sıra ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları ve diğer hak sahipleri ödenekten yararlanabilecek. Peki Eğitim ödeneği Eylül’de yatacak mı? İşte, ödeme takvimine ilişkin detaylar…