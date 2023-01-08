0.69 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler? Orta gelirliye düşük faizli konut kredisi imkanı

Ödeme planı nasıl olacak?



0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.



2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.



Projede yaş sınırı olacak mı?



18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.



İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?



İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.



Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?



Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.